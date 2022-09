Barn hjälpte barn genom att kämpa - lokala företag stöttade Barncancerfonden

Över stock och sten, varv efter varv. Så inleddes idrottens dag på Gullviveskolan i Gislaved under fredagen. Nytt för i år var att eleverna hade en viktig uppgift under den så kallade Skoljoggen, som skolan i år döpt om till 50-öresloppet. För varje barn som tog sig runt ett varv på den 800 meter långa slinga i skogen intill skolan sponsrade lokala företag med 50 öre. Under 90 minuter kunde eleverna själva välja hur många varv de skulle springa.