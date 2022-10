Saneringen av giftämnena ska ske i etapper: ”Vi spånar om hur man kan göra”

Insjön Metall startade 1937 och lades ner 1998. Kvar blev ett miljöproblem, eftersom marken under fabrikens verksamhet förgiftats med bland annat tungmetaller och cyanid. I en huvudstudie från 2013 konstaterades att marken i väntan på sanering måste hållas avspärrad så människor inte kommer in på området. Man konstaterade också "att lämna området helt utan åtgärd bedöms inte som acceptabelt". Under nästan det decennium som har gått har dock inte mycket hänt.