VN.se livesänder avgörande kvalmatch på lördag: ”Idrott när den är som bäst”

Det kommer säkert bli ordentligt spännande i Hok på lördag. Hooks IF har en poäng i kvalet till femman medan Skillingaryd står på tre poäng. Även Myresjö IF, och det är Myresjös andralag då klubben även har ett lag i division 3 under namnet Myresjö/Vetlanda, finns med i den här kvalgruppen. Men Myresjö har spelat färdigt och är borta från uppflyttning. Det står alltså mellan Hook och Skillingaryd. Hook har under säsongen spelat division 5-fotboll, då de kvalade upp förra året, medan Skillingaryd har hållit till i sexan under säsongen och kvalar uppåt.