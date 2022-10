Väntetiden för ambulans vid prio 1-larm har ökat med mer än två minuter i Sverige under de senaste tio åren och är nu knappt 18 minuter i snitt, enligt ett pressmeddelande från Hjärt-lungfonden. Det innebär en genomsnittlig ökning med 15,1 sekunder per år under den senaste tioårsperioden. Jönköpings län ligger lite över snittet på 15,7 sekunder.