Misstänkta mordbranden föregicks av skadegörelse: ”Upptäckte att man kastat en påle genom fönstret”

– I måndags upptäckte vi att rutor var krossade i just Smedjan och huset bredvid där vi har visptillverkningen. I natt när vi försökte lugna ner oss under branden och gick in i Kaffestugan, upptäckte vi att där hade någon kastat en påle genom en fönsterruta, berättar Johan Knutsson, guide och IT-ansvarig hos Gnosjö Hembygdsförening.