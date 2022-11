Mamma är någon som vi alla har någon form av relation till, eller åtminstone har haft. Bra relationer, dåliga relationer och allt däremellan. Vi är också ett gäng som försöker hålla moderskapet i balans just nu – vår mammatid är just precis nu. Om 15-20 år är den eran över för oss (även om vi alltid kommer vara mammor såklart, men då till vuxna barn). Men har ni, som inte balanserar föräldraliv just nu, funderat över hur det känns att mamma sig igenom samhällskriserna under 10- och 20-talen med sista flocken Gen Z skrikandes (fula ord) från låsta rum och första (snoriga) flocken Alfa hängandes i kjolarna? Det är blandade känslor, skulle jag säga.