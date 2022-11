Nyckelspelare stannar i Gislaveds IS - två viktiga förlängningar klara

Nyligen kunde Värnamo Nyheter berätta att Thomas Liljedahl tar över som huvudtränare för Gislaveds IS i division 3. Han ersätter Patrik Magnusson, som har gjort ett bra jobb. Patrik Magnusson tog över GIS inför 2019 och förde redan första året upp laget i division 3. Efter det höll han kvar laget i trean under tre raka säsonger. Nästa år går GIS in på sin fjärde raka division 3-säsong och man gör det med en ny tränare.