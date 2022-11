Anderstorps SK siktar mot toppen: ”Helst vill vi gå upp”

Lugis farmarlag, HK Farmen, var på besök i Anderstorps sporthall då det var match i söderettans sjätte omgång. Efter en lite trevande start, där gästerna hängde med bra, var det till slut inget snack om saken. ASK var klart bättre och tog höstens fjärde vinst. ASK tar ju nya tag i tredjedivisionen den här hösten. Detta efter två säsonger i allsvenskan. Det är på flera platser ett ungt ASK-lag som kommer till spel säsongen 2022/2023. Klart mest rutinerat är det på bänken. Ulf Sivertsson är huvudtränare och han skrev ett treårskontrakt med ASK inför den här säsongen.