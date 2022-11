Det andas handbollskultur i Anderstorps SK:s verksamhet. Det känns direkt när man kommer in i slitna gamla Anderstorps sporthall, som är byggd 1972 och har plats för 350 personer. Det sitter liksom i väggarna. Det är alltid bra tryck och nästan alltid fullsatt när det är hemmamatch (även om en ny hall skulle behövas). ASK nämns med respekt i Handbollssverige och har många säsonger i näst högsta serien bakom sig. Orangea ASK har varit på tröskeln att ta klivet upp i högsta serien - och att där få mäta sig med de allra bästa - men har inte nått hela vägen upp till den riktiga handbollssociteten. Än.