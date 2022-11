Polisen attackerades av våldsamma supportar – tvingades använda pepparspray

Värnamo Nyheter har i flera artiklar berättat om de publikoroligheter som uppstod på årets sista allsvenska match i Värnamo den 6 november. IFK Göteborg hade med sig ett stort bortafölje och en mindre del av klacken på drygt 1 000 personer låg bakom kaos och stök både före och under matchen.

Bland annat stormade ett 40-tal supportrar en av entréerna. En kvart innan avspark gjorde Göteborgssupportrarna rusningar mot poliserna som fanns vid bortaentrén. Situationen blev snabbt våldsam och poliserna tvingades använda både batonger och så kallad OC-spray, även kallat för pepparspray.

– Det stämmer, i samband med att några supportrar försökte rusa in på arenan tvingades en polis att verka med OC-spray. Situationen lugnade sig direkt och den eller de personer som rusade in på läktarna kunde inte identifieras. Efter händelsen kunde publikinsläppet återupptas utan ytterligare störningar, säger Jonatan Wetterlind som tjänstgjorde som polisens arenabefäl under matchen.

Blev polisen överraskade över att Göteborgsfansen attackerade polisen och använde våld?

– Vi är vana vid att möta våld och har både utbildning, utrustning och metoder för hur vi hanterar det. En eventuell inrusning genom biljettinsläppet var ett scenario vi hade med inför säsongen och där vi haft dialog med arrangören hur de ska agera och hur vi kommer agera om det händer. Så väl arrangör som vi hanterade det enligt plan, det vill säga polis tog ansvar för att ”stänga entrén” tills normalläge var återställt.

Med facit i hand: var polisens bemanning tillräcklig under matchdagen?

– Angående vår bemanning så vidhåller vi att den var väl avvägd, såväl inför matchen som när vi ser på den i efterhand. Arrangören står för säkerhet på arrangemanget och löste sitt uppdrag bra, vi är behjälpliga om enskilda incidenter inträffar utanför arenan eller om något allvarligt sker inne på arenan. Vi hade förmåga och resurs att hantera mer omfattande ordningsstörningar och eventuella brott än de som inträffade den här dagen.