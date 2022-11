IFK Värnamos mittfältsstjärna klar för AIK: ”En dröm”

Det hände en del kring AIK under onsdagen. Sportchefen Henrik Jurelius fick lämna sitt uppdrag och senare under dagen presenterades Abdussalam Magshy som nyförvärv. Det har en tid varit klart att Abdussalam Magshy skulle lämna IFK Värnamo efter tre säsonger. Flera klubbar har pekats ut som tänkbara klubbadresser framöver. Valet föll på AIK. Under säsongen har den centrala mittfältaren varit en av IFK Värnamos bästa spelare.