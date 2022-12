Flera olyckor när blixthalkan slog till på vägarna ”Ska inte ge sig ut alls”

SMHI varnade att plötslig ishalka skulle kunna slå till över Götaland under måndagen, och under eftermiddagen och kvällen besannades myndighetens prognoser. När regnet väl började falla gick det fort innan länets gator var förvandlade till is, och med det började också larmen till SOS trilla in om olyckor. Räddningstjänsten sa i ett tidigt skede att man bör överväga om det verkligen var nödvändigt att åka bil just under måndagen.