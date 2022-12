Så gör du rest-fest på julmaten – stjärnkockens bästa tips

Dopparedagen är över och all den goda julmaten ligger och smälter gott i magen. Men kanske finns det fortfarande julmat kvar i din kyl? Skinkan som ligger där under sitt, vid det här laget lite trasiga och nötta, folietäcke kanske inte längre ser så jättegod ut, men låt den inte förfaras för det. Och har du grönkål kvar, så har du all anledning att vara glad, liksom om du har lax och den där lilla ostbiten över.