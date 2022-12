Fotbollskvalet ingen glömmer: ”Siw Malmkvist var där, Putte Kock också - och Bengt Fälth”

IFK Värnamo klarade det som inte Grimsås IF klarade. Nämligen att ta steget upp i allsvenskan. Men fotbollsfesten i lilla Grimsås, det bodde bara 500 personer i samhället, var enorm vid mitten av 1960-talet. Grimsås IF, som under väldigt många år bevakades av Värnamo Nyheters reportrar, var ytterst nära att bli allsvenskt hösten 1965.