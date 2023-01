Det var fullt ös i olika sport- och ishallar runt om i bygden under helgen. Jag hade tänkt göra ett besök på en skidtävling, men i detta milda januariväder verkar det inte vara något att tänka på. Ljumma vindar sveper bort allt vad snö och is heter. På Vaggeryds IP får aggregaten jobba på högtryck för att hålla konstisen levande. Waggeryds IK vann lördagens division 2-match med uddamålet över Fredriksberg. Bandyn har starka traditioner i Vaggeryd och det har även ishockeyn i Skillingaryd. Skillingaryds IS vann mötet över Olofström hemma på Movalla med 8-4 efter en urladdning i den tredje perioden. Skillingaryd har ett bättre A-lag i ishockey än på många år.