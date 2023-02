Under 2022 har en konkursvåg svept över Sverige. Totalt mötte 6 248 aktiebolag konkursens brant – och fler väntas falla 2023. Sajten Newsworthy skriver att 16 företag har registrerats för konkurs under januari månad 2023. Det är fem fler än under januari 2022 och följer en en rikstrend där konkurserna har ökat med knappt 50 procent under nämnda månader.