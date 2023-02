Värnamo Volley har arbetat på rätt sätt under en lång tid. Klubben jobbar långsiktigt och satsar på unga spelare, gärna från närområdet. Alternativet hade varit att ta in proffs och söka kortsiktiga resultat. Jag tror att Värnamos väg är den rätta.

Men här kommer också en summering av vad som hänt under sportveckan i Värnamo Nyheters utgivningsområde. Jonas Thern fick under fredagen en ny roll i IFK Värnamo. Och det finns även hel del annat att se fram emot under helgen.