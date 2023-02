IFK Värnamo möter Djurgården i Stockholm - Marco Bustos finns med i startelvan

Matchen på Tele2 Arena kommer att spelas utan publik och var inte inplanerad i IFK Värnamos försäsongsprogram från början utan har tillkommit sent. Men det blir en bra match för IFK Värnamo att få. Djurgårdens IF är ett lag för den allsvenska toppen och det här blir första riktiga värdemätaren för IFK Värnamo under försäsongen. Tidigare har IFK Värnamo besegrat superettalagen Landskrona och Trelleborg under januari och februari. Det ligger dessutom ett helt nylagt konstgräs på Tele2 Arena. Matchen mot IFK Värnamo blir det första testet för Djurgården på det nya konstgräset.