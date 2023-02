Tung onsdagskväll för idrotten i Västbo - blytungt för ASK och nytt GSK-nederlag

ASK kämpar mot flera lag om att vinna division 1 södra och lägga beslag på en plats till kommande säsongs allsvenska. Men resan mot en serieseger fick sig en ordentlig törn på onsdagskvällen då Ankaret vann i Anderstorp med 29-28. ASK hade ledningen i halvtid med 14-12, men HK Ankaret vände på steken och kunde åka hem till Skåne med full pott. Det är stenhårt i toppen av den södra ettan. ASK ligger för tillfället på en femte plats och det kommer nog krävas att laget tar en hel del poäng på de sista fem matcherna om det ska bli serieseger.