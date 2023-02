”Catta” och Tiia jobbar 100 mil ifrån varandra — sammanstrålade nyligen i Georgien

Kommunikatören och marknadsföraren Catarina ”Catta” Jansson, 57 år, bor i Hillerstorp, webbdesignern Tiia-Mai Truup, 34 år, bor i Estland. Trots att det skiljer 100 mil mellan dem och trots att Catta är gammal nog att vara Tiia-Mais mamma har de ett samarbete som fungerar i det närmaste perfekt.

— Vi kompletterar varandra. Jag är energisk, Tiia-Mai är lugn och stabil. Samtidigt är vi båda kreativa och disciplinerade. Vi ses på nätet via Teams en gång i veckan, då är vi superfokuserade, säger Catta, som driver kommunikationsbyrån Can Do Kommunikation.

De båda egenföretagarnas samarbete tog sin början för ett drygt år sedan. Tiia-Mai Truup bodde då i Anderstorp där hon startat webbdesignbyrån Wampp.