På Hela Människan i Värnamo märker man av att hjälpbehovet ökar i kristiderna som råder. Föreståndaren, Dan Lindau, berättar att man därför tillsammans med Svenska kyrkan i stan startat upp en slags fond. Pengarna som kommer in via gåvor eller olika arrangemang är öronmärkta för hjälp gemene man som för tillfället har det ekonomiskt tufft av olika orsaker. ”Vad vi gör är att vi köper in ett antal kassar med basvaror som vi sedan delar ut,” säger han.

Bild: Christer Gallneby