Skatten på vinden blev en endagsutställning

Rummet i föreningsgården i Reftele blev ett riktigt litet minimuseum när Elisabeth Palm visade upp sina gamla föremål. En vackert glänsande symaskin av märket Singer, en potta i trä, läseböcker, väskor i lack och en gammal barnvagn modell 50-tal satte fin stämning, men det var de färgsprakande kläderna som var utställningens syfte. Klänningar i alla möjliga färger och former som Elisabeth Palm och hennes syster Ann-Helene bar under sin barndom på 50-, 60- och 70-talet. Under en dag ställdes de ut till allmän beskådan, i samband med Reftele hembygdsförenings årsmöte.