"Fokus ligger på att vi agerar"

Fakta

Livsloppet är en del av den landsomfattande fasteaktion som varje år arrangeras av ACT (Svenska kyrkans biståndsverksamhet) mellan den 19 februari och palmsöndagen den 2 april. Denna gång är temat ”dela lika under samma himmel”. Under dessa sex veckor har målet varit att samla in pengar till fattiga och utsatta i världen, pengar som i år går till jordbävningsdrabbade Syrien och Turkiet samt till Ukrainas folk.