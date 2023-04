Äggstra mycket ägg

Vandalorums parkering var platsen för Reko-ringens utlämning under onsdagskvällen. Parkeringen fylldes snabbt på med människor som gjort beställningar till påskhelgen. Något vårväder gjorde oss dock inte sällskap. Istället så öste snön ner över Värnamo. Under en halvtimme pågick utlämningen och under den tiden så fylldes påsar med diverse gottigheter.