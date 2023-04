Anderstorps SK värvar igen - målvakt från Skånela ansluter

Anderstorps SK är till nästa säsong tillbaka i näst högsta serien, allsvenskan. Ulf Sivertsson fortsätter som tränare och lagbygget pågår för fullt. Nils Mellert, Albin Nilsson, Marcus Andersson och Christoffer Grindheim har förlängt sina kontrakt. Jonathan Sandberg blev det första nyförvärvet och han ansluter från Alingsås. Det blev klart i fredags. ASK:s andra nyförvärv blir målvakten Maximilian Werner. Det sistnämnde presenterades under måndagen av ASK. Maximilian Werners inträde i laget passar säkert bra då det under förra veckan blev klart att målvakten Elias Karlsson, som var riktigt bra under den gångna säsongen, lämnar ASK.