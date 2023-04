Anderstorps IF rasade ihop totalt - hur mår den klassiska klubben egentligen?

Anderstorps IF var ganska nyligen uppe så pass högt upp i seriesystemet som division 3. Men säsongen 2021 kom AIF sist i trean och förra året blev det en sistaplats i fyran. Under de här två åren vann inte AIF en enda match, det blev tre oavgjorda matcher per säsong. Både 2021 och 2022 slutade AIF på tre inspelade poäng.