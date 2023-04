– Får vi in nycklar med nyckelring från Finnvedsbostäder eller något annat som vi vet om, till exempel en skola, då kontaktar vi dem direkt. Annars går vi in och tittar om det finns någon anmälan vi kan jämföra mot. Nycklar som inte hämtas ut smälts ned, säger Anette Timmer.

När polisen får in hittegods är första steget att försöka spåra dess ägare. Ibland finns exempelvis avslöjande nyckelringar eller annat identifierbart.

– Nycklar får vi in varje dag, i synnerhet när snön försvinner och det vårstädas utomhus, då kommer många nycklar och annat fram, säger Anette Timmer, gruppchef för receptionen hos polisen i Värnamo.

Varje år får polisen in en mängd hittegods. Det som inte hämtas säljs, skänks eller förstörs. I ett glasskåp i polisens vänthall finns ett års nyckelskörd samlad.

– Låsta cyklar är oftast inte borttappade, de har bara inte använts på ett par- tre månader. Man ska ju helst inte släpa hit cyklar som tillhör någon. Är man osäker kan man gå in på polisens hemsida och läsa på hur man ska tänka, säger Anette Timmer.

– Vi får in från både Värnamo, Gnosjö och Gislaved, även om det finns en station i Gislaved nu som är öppen onsdagar mellan klockan 12 och 17.

Polisen får även in en hel del djur, även om antalet har minskat en aning sedan länsstyrelsen tagit över huvudansvaret för övergivna katter.

– Vi tar bara emot raskatter som betingar ett visst ekonomiskt värde. Hundar har oftast chip när de kommer in, då hittar vi ägaren. Men vi har också fått in kaniner och fåglar. En gång fick vi in en sköldpadda.