Två män och en pojke misstänks för grovt vapenbrott på Trasten

Polisen patrullerade runt Trasten en augustikväll 2022 och när de körde förbi ett hus fick de syn på en man som var på väg ut. När mannen fick se polisen lade han benen på ryggen och vände tvärt tillbaka in. Poliserna reagerade instinktivt och sprang efter mannen in i trapphuset. När de kom in i trapphuset stötte de först på en man som kom gåendes i trappan. Han hade varit och handlat och var på besök hos sin mamma som bodde i huset. Polisen valde att släppa honom efter ett meningsutbyte och en visitation, medan kollegan fortsatte nedåt i källaren och stoppade mannen som sprungit ifrån poliserna.