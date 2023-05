IFK Värnamo laddar om och ser framåt: ”Det här initiativet känns extra bra”

Det har varit några lite tyngre veckor för IFK Värnamo, då resultaten inte varit med laget i division 1-fotbollen under säsongsinledningen. Men nu ser IFK Värnamo framåt igen. Det har varit några fina vårkvällar när laget har tränat under veckan. Efter en av veckans träningar fick spelarna nya fina träningsväskor och necessärer i IFK Värnamos färger. Ett uppskattat inslag som har kommit till genom ett samarbete mellan IFK Värnamo och Anders Nordangård, som ligger bakom Why bag, och som blev årets nytänkare på Värnamo näringslivsgala. Svenska lager är med och sponsrar. Väskorna är sydda i lastbilskapell i IFK Värnamos färger.