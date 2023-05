Tar hand om tre kids på stjärnans hemmaplan: ”Hur orkar du?”

Längs med Lagan, ut ur lummiga parken och upp över sluttningen. In på fina gatan där mysiga trädgårdar avlöser varandra. Gulliga grusgångar sträcker sig upp mot husen hela gatan fram. Förutom här. Här kör man asfalt till ytterdörren. På insidan, skor i raka led, kläder på galgar. Ljuset väller in från altandörren och rinner ner i trappan till nedervåningen. Det är ljust, avtorkade ytor som flyter in i ett lite mörkare kök. Du vet den där lite moderna mörkgråa färgen. Den man tänker: ”Fasen den där spafärgen funkar i köket också. Den borde ju vi ha hemma”.