Mirsad Sutkovic poängräddare för Bosna IF mot Norrahammars GIS

Norrahammars GIS:s Anton Borgström gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Bosna IF i division 5 Småland nordvästra herr. I andra halvlek jobbade sig Bosna IF in i matchen, och kvitterade genom Mirsad Sutkovic i 78:e minuten. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.