GSK Hockeys trupp har tagit form - inleder säsongen med ett derby

Under sommaren har GSK gjort klart med flera intressanta spelare. Backen Vilgot Eriksson ansluter från IF Sundsvall Hockey. Backen Edvin Åström kommer från Valbo HC. Forwarden Theo Lundgren flyttar till Gislaved från Karlskoga där han spelat för BIK Karlskoga. Tidigare under våren/sommaren gjorde GSK klart med Jonatan Sundin från Clemensnäs, Malungduon Nicholas Nuuttila och Markus Raita, Jakob Ståhl från Ulricehamn, Linus Lindahl från Troja J20, Kevin Tettzell från Borås J20, och Adam Halvordsson som också ansluter från Borås J20.