John Mayer kommer till Sverige

Nu är det bestämt att John Mayer kommer med sin hyllade "SOLO"-turné till Europa nästa år. Utöver Danmark och Norge står han den 13 mars med sin gitarr på Tele2 Arena i Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

"SOLO"-turnén, som nu pågår i USA, kännetecknas av Mayers akustiska gitarrarbete med inslag av piano och elgitarr. Amerikanen från Connecticut, som toppat listorna med flera låtar som "New light", "Love on the weekend" och "Your body is a wonderland", lovar att spela sina mest omtyckta låtar.