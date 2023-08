TV: Hbtqi-tolerans blir krav för kommunala bidrag till föreningar

Tobias Pettersson (M), Mikael Karlsson (C) och Anette Myrvold (S) från kommunstyrelsen gjorde en gemensam manifestation på kyrktorget under tisdagen. De målade en parkbänk i regnbågens färger. Dels för att uppmärksamma prideveckan som pågår i Jönköpings län och dels för att understryka Värnamo kommuns program för öppenhet och tolerans för hbtqi-personer, under epitetet ”den mänskliga tillväxtkommunen”.