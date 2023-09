Fyndläge på Stomsjötippen – allt är gratis

Den enes skräp kan vara en annans skatt sägs det. Men samtidigt som allt fler handlar på loppis finns det ett ställe som ännu är ganska anonymt, trots att där faktiskt går att hitta fynd – helt gratis. På Stomsjö återvinningscentral görs stora ansträngningar för att minska sopberget.

– Trots dessa kristider slängs det fortfarande otroligt mycket fina saker. Här skulle man kunna hitta material till att bygga ett helt hus och dessutom inreda det, säger Kerstin Nilsson, som är en av fem miljöarbetare på Såm i Värnamo.

Just nu pågår ett målmedvetet arbete för att minimera innehållet i containrarna. Som ett led i det har det skett en rad förändringar för att göra återvinningscentralen till en trevlig plats att besöka. Glad musik strömmar ut över området. I rabatterna har en trädgårdsintresserad medarbetare planterat blommor och just nu är en inspirerande utekök under uppbyggnad, så att besökarna ska kunna se vilka möjligheter som finns i återbruk.