TV: Harmonisk pionjär fyller 20 år

Adam lyfter en vadderad klubba mot gongen, som faktiskt är den största i hela Skandinavien, en och en halv meter i diameter. Ett vibrerande ljud fyller rummet, ett dovt växande muller som exploderar, innan det sakta tonar ut.

– This is the sound of the Universe, mässar Adam Svensson med en skämtsam glimt i ögat.

Gong, soundhealing eller helande ljud som det också kallas, är en gren som Värnamo Yogainstitut har erbjudit sedan starten. Adam kallar det lite skämtsamt för ”latmansyoga”.

– I korthet handlar gong om vibrationer. Det här ljudet löser upp våra synapser och får oss att komma i kontakt med oss själva, en E4 rakt in i medvetandet. Det är ett sätt att komma ned i en så djup vila att du kan läka dig själv.