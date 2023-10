VN-sportens helgkarameller: ”Waggeryds IK och Gislaveds IS stora vinnare”

Vi börjar med att säga stort grattis till Waggeryds IK och Gislaveds IS. WIK behövde bara en säsong i division 4 och är nästa säsong tillbaka i division 3-fotbollen igen. Gislaveds IS säkrade under helgen ett nytt division 3-kontrakt. Nästa säsong kommer det att finnas två division 3-lag på herrsidan inom Värnamo Nyheters utgivningsområde.